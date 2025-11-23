МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Ночью и в первой половине дня 24 ноября на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с, гололедица. В отдельных районах прогнозируют налипание мокрого снега, ледяной дождь.