МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
Ночью и в первой половине дня 24 ноября на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с, гололедица. В отдельных районах прогнозируют налипание мокрого снега, ледяной дождь.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального ведомства.
