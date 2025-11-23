Еще три населенных пункта в зоне СВО взяты под контроль ВС РФ

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Петровское в ДНР. «Восток» взяла под контроль села Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на обоих направлениях более 550 военных.

