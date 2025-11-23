Дружинники рассказали о «терроризирующих» рязанских пенсионеров подростках

Отмечается, что вечером 22 ноября в Сасове несовершеннолетние камнем разбили окно квартиры пожилой пары и скрылись. Ранее они неоднократно «терроризировали» пенсионеров. Неизвестные бросали в окна различные предметы, уточнили в посте. Дружинники взяли ситуацию под контроль. Правоохранительные органы проводят проверку.