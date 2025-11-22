В Рязанской области в фотоловушку попала лисица

«Сделав шаг вперед, зима делает два шага назад. Сегодня в Окском заповеднике тепло и сыро, рыжая лисица теряется в тумане», — написали в публикации. Фотоловушка зафиксировала животное в 11:30.