В Рязанской области в фотоловушку попала лисица
«Сделав шаг вперед, зима делает два шага назад. Сегодня в Окском заповеднике тепло и сыро, рыжая лисица теряется в тумане», — написали в публикации. Фотоловушка зафиксировала животное в 11:30.
В Рязанской области в фотоловушку попала лисица. Пост с фотографией опубликовали в соцсетях Окского заповедника 22 ноября.
«Сделав шаг вперед, зима делает два шага назад. Сегодня в Окском заповеднике тепло и сыро, рыжая лисица теряется в тумане», — написали в публикации.
Фотоловушка зафиксировала животное в 11:30.