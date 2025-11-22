В Рязанской области 23 ноября пройдет мокрый снег

В воскресенье будет облачно. Прогнозируются небольшие осадки ночью — мокрый снег и дождь, местами умеренные, местами налипание мокрого снега. Ночью и утром местами гололедица, туман. Днем небольшие осадки, преимущественно дождь. Отмечается, что температура воздуха по региону опустится ночью до −2…+3°С, днем прогнозируется −1…+4°С.