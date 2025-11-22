Россиян предупредили, что новогоднее украшение подъезда может привести к штрафу

По словам юриста, размещение новогодних украшений в подъезде без согласия собственников — нарушение Жилищного кодекса. Это может быть квалифицировано как самоуправство (ст. 19.1 КоАП): штраф 100-300 руб., возможна отмена наказания из-за малозначительности. Гораздо серьезнее — нарушение пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП): штрафы — до 15 тыс. руб. для граждан и до 400 тыс. — для УК.

Новогоднее оформление подъезда без согласия жильцов и с нарушением требований пожарной безопасности может повлечь административную ответственность, предупредил ведущий юрист Олег Черкасов. Информацию разместили на сайте агентства «Прайм».

По словам юриста, размещение гирлянд, мишуры или иных декораций на стенах, перилах, в лифтах и других элементах подъезда без одобрения собственников — нарушение норм жилищного кодекса: эти объекты являются общедомовым имуществом, а его использование допустимо только по решению общего собрания.

В случае самовольных действий речь может идти о самоуправстве — административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ. Наказание — предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. При этом, учитывая малозначительность деяния, суд вправе полностью освободить нарушителя от ответственности.

Гораздо серьезнее последствия при нарушении противопожарных требований: использование легко воспламеняющихся материалов или размещение украшений вблизи электрощитов, лифтовых шахт и путей эвакуации влечет ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Штраф для физических лиц — от пяти до 15 тысяч рублей, для управляющих компаний — до 400 тысяч рублей.