Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
Вск, 23
Пнд, 24
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 80.11 / 80.65 22/11 08:22
Нал. EUR 92.47 / 93.27 22/11 08:22
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
Вчера 13:35
472
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 437
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 849
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 492
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиян предупредили, что новогоднее украшение подъезда может привести к штрафу
По словам юриста, размещение новогодних украшений в подъезде без согласия собственников — нарушение Жилищного кодекса. Это может быть квалифицировано как самоуправство (ст. 19.1 КоАП): штраф 100-300 руб., возможна отмена наказания из-за малозначительности. Гораздо серьезнее — нарушение пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП): штрафы — до 15 тыс. руб. для граждан и до 400 тыс. — для УК.

Новогоднее оформление подъезда без согласия жильцов и с нарушением требований пожарной безопасности может повлечь административную ответственность, предупредил ведущий юрист Олег Черкасов. Информацию разместили на сайте агентства «Прайм».

По словам юриста, размещение гирлянд, мишуры или иных декораций на стенах, перилах, в лифтах и других элементах подъезда без одобрения собственников — нарушение норм жилищного кодекса: эти объекты являются общедомовым имуществом, а его использование допустимо только по решению общего собрания.

В случае самовольных действий речь может идти о самоуправстве — административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ. Наказание — предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. При этом, учитывая малозначительность деяния, суд вправе полностью освободить нарушителя от ответственности.

Гораздо серьезнее последствия при нарушении противопожарных требований: использование легко воспламеняющихся материалов или размещение украшений вблизи электрощитов, лифтовых шахт и путей эвакуации влечет ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Штраф для физических лиц — от пяти до 15 тысяч рублей, для управляющих компаний — до 400 тысяч рублей.