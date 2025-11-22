Россиян предупредили, что новогоднее украшение подъезда может привести к штрафу

Новогоднее оформление подъезда без согласия жильцов и с нарушением требований пожарной безопасности может повлечь административную ответственность, предупредил ведущий юрист Олег Черкасов. Информацию
По словам юриста, размещение гирлянд, мишуры или иных декораций на стенах, перилах, в лифтах и других элементах подъезда без одобрения собственников — нарушение норм жилищного кодекса: эти объекты являются общедомовым имуществом, а его использование допустимо только по решению общего собрания.
В случае самовольных действий речь может идти о самоуправстве — административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ. Наказание — предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. При этом, учитывая малозначительность деяния, суд вправе полностью освободить нарушителя от ответственности.
Гораздо серьезнее последствия при нарушении противопожарных требований: использование легко воспламеняющихся материалов или размещение украшений вблизи электрощитов, лифтовых шахт и путей эвакуации влечет ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Штраф для физических лиц — от пяти до 15 тысяч рублей, для управляющих компаний — до 400 тысяч рублей.