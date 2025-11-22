Рязань
Лектор из Рязани победила во Всероссийском конкурсе «Знание. Лектор»
Учитель русского языка и литературы школы № 7 из Касимова Татьяна Захарова стала победителем финала конкурса «Знание. Лектор». Награду ей вручили Герой РФ Николай Соколов и поэт, участник СВО Сергей Лобанов. Победители получили право читать лекции по контракту с Обществом «Знание», главный приз — куб из белого мрамора, а также технику для просветительской работы. В финал вышли 566 участников из 83 регионов; отбор длился с апреля по ноябрь 2025 года и включил более 21 тысячи заявок и свыше 3,2 тысячи лекций.

Учитель русского языка и литературы школы № 7 из Касимова Татьяна Захарова стала победителем финала конкурса «Знание. Лектор», прошедшего 19-21 ноября в Москве. Она выступала с лекциями о культуре и искусстве и вошла в число 126 лауреатов из 53 регионов.

Награду ей вручили Герой РФ Николай Соколов и поэт, участник СВО Сергей Лобанов. Победители получили право читать лекции по контракту с Обществом «Знание», главный приз — куб из белого мрамора, а также технику для просветительской работы.

В финал вышли 566 участников из 83 регионов; отбор длился с апреля по ноябрь 2025 года и включил более 21 тысячи заявок и свыше 3,2 тысячи лекций.

Фото — пресс-служба конкурса «Знание»