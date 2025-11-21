В Госдуме высказали сомнения по поводу мирного плана Трампа по Украине

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что мирный план США по Украине не приведет к устойчивому миру и может быть реализован только при однозначной победе России на фронте. Об этом сообщила «Газета.Ru»
Он отметил, что любые предложения от США или Европейского Союза не смогут обеспечить долгосрочное разрешение конфликта. По его словам, единственным способом окончательного разрешения ситуации является капитуляция Украины и успешные действия российской армии на поле боя.
Журавлев также подчеркнул, что даже в случае подписания мирного соглашения Украина останется угрозой для России. Он отметил, что США стремятся использовать Украину как сдерживающий фактор против России, что создаст необходимость для России сохранять военное присутствие на западных границах. В ответ на эти заявления украинский депутат Алексей Гончаренко раскритиковал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа, заявив, что они неприемлемы без изменений. Ожидается, что украинский президент Владимир Зеленский подпишет план к 27 ноября, однако его содержание вызывает серьезные сомнения у украинских чиновников.