В Госдуме высказали сомнения по поводу мирного плана Трампа по Украине

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что мирный план США по Украине не приведет к устойчивому миру и возможен только при однозначной победе России на фронте. По его мнению, предложения США и ЕС не обеспечат долгосрочного разрешения конфликта, а окончательный исход возможен лишь при капитуляции Украины и успехах российской армии. Журавлев подчеркнул, что даже после подписания мирного соглашения Украина останется угрозой для России, так как США используют ее как сдерживающий фактор, что заставит Россию сохранять военное присутствие на западных границах. В ответ украинский депутат Алексей Гончаренко раскритиковал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа, заявив, что они неприемлемы без изменений.

Он отметил, что любые предложения от США или Европейского Союза не смогут обеспечить долгосрочное разрешение конфликта. По его словам, единственным способом окончательного разрешения ситуации является капитуляция Украины и успешные действия российской армии на поле боя.

Журавлев также подчеркнул, что даже в случае подписания мирного соглашения Украина останется угрозой для России. Он отметил, что США стремятся использовать Украину как сдерживающий фактор против России, что создаст необходимость для России сохранять военное присутствие на западных границах. В ответ на эти заявления украинский депутат Алексей Гончаренко раскритиковал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа, заявив, что они неприемлемы без изменений. Ожидается, что украинский президент Владимир Зеленский подпишет план к 27 ноября, однако его содержание вызывает серьезные сомнения у украинских чиновников.