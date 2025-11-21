Павел Малков: благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляем первичное звено здравоохранения

Губернатор Рязанской области Павел Малков на рабочей встрече с заместителем Председателя Правительства — министром здравоохранения региона Александром Пшенниковым обсудил ход модернизации первичного звена и другие вопросы в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В рамках рабочей встречи Павел Малков отметил, что Рязанская область стала первой в стране по реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», проведению профилактических осмотров и диспансеризации.

«Благодаря нацпроекту „Продолжительная и активная жизнь“ активно обновляем первичное звено. На месяц раньше срока открыли 22 фельдшерско-акушерских пункта в 12 муниципалитетах. Все ФАПы уже оснащены оборудованием и принимают пациентов. Впервые удалось переломить тенденцию оттока медицинских работников из региона — это знак, что мы на верном пути. С начала 2024 года от нас уехали 67 специалистов, а приехали 144 медика из других регионов. Также в этом году трудоустроили 524 молодых специалиста — на 84 больше, чем в 2024 году», — подчеркнул губернатор.

Заместитель Председателя Правительства — министр здравоохранения Александр Пшенников также рассказал главе региона о ходе развития высокотехнологичной медпомощи, темпах диспансеризации жителей, выездной работе медиков, дальнейших планах по обновлению оборудования в лечебных учреждениях.