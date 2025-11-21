Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
6 часов назад
279
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 390
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 649
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 391
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Павел Малков: благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляем первичное звено здравоохранения
Губернатор Рязанской области Павел Малков на рабочей встрече с заместителем Председателя Правительства — министром здравоохранения региона Александром Пшенниковым обсудил ход модернизации первичного звена и другие вопросы в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В рамках рабочей встречи Павел Малков отметил, что Рязанская область стала первой в стране по реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», проведению профилактических осмотров и диспансеризации.

«Благодаря нацпроекту „Продолжительная и активная жизнь“ активно обновляем первичное звено. На месяц раньше срока открыли 22 фельдшерско-акушерских пункта в 12 муниципалитетах. Все ФАПы уже оснащены оборудованием и принимают пациентов. Впервые удалось переломить тенденцию оттока медицинских работников из региона — это знак, что мы на верном пути. С начала 2024 года от нас уехали 67 специалистов, а приехали 144 медика из других регионов. Также в этом году трудоустроили 524 молодых специалиста — на 84 больше, чем в 2024 году», — подчеркнул губернатор.

Заместитель Председателя Правительства — министр здравоохранения Александр Пшенников также рассказал главе региона о ходе развития высокотехнологичной медпомощи, темпах диспансеризации жителей, выездной работе медиков, дальнейших планах по обновлению оборудования в лечебных учреждениях.