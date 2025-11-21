Bloomberg: Британия подготовила план отправки войск на Украину

Британия подготовила план отправки войск на Украину после достижения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило сообщило агентство Bloomberg. Со ссылкой на слова главы британского Минобороны Джона Хили отмечается, что ранее Лондон проводил разведку на территории Украины и уже определил, какие подразделения задействуют и какие задачи им нужно будет выполнить. Ожидается, что в случае реализации плана Британия разместит войска вдали от линии фронта. В публикации уточняется, что на эти цели готовят более 130 миллионов долларов.

