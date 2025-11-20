Жители Курской области остались без света после удара по подстанциям

В Курской области больше 16 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за удара по подстанциям. Об этом сообщается в телеграм-канале «Осторожно, новости». По словам губернатора Александра Хинштейна, без света остались Глушковский, Рыльский и Кореневский район. Он также уточнил, что Рыльск подключили к резервному питанию. Восстанавление должны начать после работ саперов.

В Курской области больше 16 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за удара по подстанциям. Об этом сообщается в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По словам губернатора Александра Хинштейна, без света остались Глушковский, Рыльский и Кореневский район.

Он также уточнил, что Рыльск подключили к резервному питанию.

Восстанавление должны начать после работ саперов.

Фото: Осторожно, новости