В Спасске завершилось благоустройство набережной

В Спасске завершилось благоустройство набережной в рамках программы создания комфортной городской среды. Об этом сообщает издание «Пресса».

Заместитель директора подрядной организации ООО «ЭкоТэч» Игорь Воробьев сообщил, что все виды работ выполнены, осталось лишь подключить освещение к постоянной схеме.

На набережной были обустроены две площадки: одна за Центром дополнительного образования, где пустырь превратился в современное городское пространство с аркой в виде изгиба реки и смотровой площадкой «Небесный балкон», откуда открывается живописный вид на окрестности. Также была установлена лестница, ставшая арт-объектом, и организовано освещение.

На второй площадке обновили существующую смотровую площадку «Пристань Великая река», установив новые дорожки, скамейки и детские спортивные площадки. Вдоль набережной появились солнцезащитные сооружения, раздевалки и туалеты, а также места для отдыха с лежаками и креслами. Общая сумма, выделенная на благоустройство из федерального и регионального бюджетов, составила 96 миллионов рублей.