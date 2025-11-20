В Рязани у ТЦ «Премьер» произошло ДТП

В Рязани у ТЦ «Премьер» произошла авария. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЧП и ДТП Рязань». Очевидцы уточняют, что ДТП случилось около 11 часов. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. На месте работают сотрудники ДПС.