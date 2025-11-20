В Рязани ограничат движение транспорта на Московском шоссе после ночной атаки

В Рязани 20 ноября начнутся работы по уничтожению обломков БПЛА, которые были сбиты в результате ночной атаки. Об этом сообщила опергруппа в своем телеграм-канале Рязанской области.

В связи с этим будет временно ограничено движение автомобильного транспорта на Московском шоссе, а также проход граждан вблизи некоторых городских объектов.

Оперативные службы уверяют, что ситуация полностью под контролем, и просят граждан сохранять спокойствие. Важно помнить, что в регионе действует запрет на публикацию фото и видео последствий террористических атак.

Гражданам настоятельно рекомендуется не приближаться к обнаруженным обломкам БПЛА. Если кто-то увидит обломок, необходимо отойти на безопасное расстояние не менее 100 метров и сообщить о находке по номеру 112.

По данным сервиса Яндекс. Карт, сейчас на Московском шоссе пробка в 8 баллов.