В Рязани на железнодорожном переходе насмерть сбили мужчину

С утра в Рязани на железнодорожном переходе сбили мужчину. По информации КП-Рязань, инцидент произошел в районе Старообрядческого проезда (202 км). Мужчина погиб на месте. Сейчас правоохранительные органы работают над тем, чтобы установить личность погибшего и выяснить все детали происшествия.