В Рязани из дома соседки украли почти 2 миллиона рублей и золотые украшения

В Рязани раскрыли кражу из квартиры 66-летней пенсионерки почти 2 миллионов рублей и золотых украшений. Об этом сообщает пресс-служба рязанской полиции.
Заявление поступило от женщины, которая сообщила, что во время своего отсутствия в дачном доме её квартира была обворована.
Соседка, 70-летняя рязанка, позвонила пенсионерке и сообщила о том, что заметила открытое окно и включенный свет в квартире на восьмом этаже. Вернувшись, пенсионерка обнаружила пропажу значительной суммы денег, украшений и других ценностей. Полицейские не нашли следов взлома и заподозрили, что кража могла быть совершена с помощью ключа, который пенсионерка оставляла у соседки.
В ходе расследования установили, что именно 70-летняя соседка причастна к преступлению. Она использовала доверенный ключ, чтобы проникнуть в квартиру подруги и похитить деньги и ценности. Позже часть украденных вещей была найдена у злоумышленницы, а также изъяты около 500 тысяч рублей, вырученных от продажи ювелирных изделий.
Уточняется, что обе пенсионерки долгое время поддерживали дружеские отношения, однако зависть к достатку знакомой подтолкнула соседку на преступление. В отношении неё возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.