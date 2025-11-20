В Рязани из дома соседки украли почти 2 миллиона рублей и золотые украшения

Рязань
В Рязани раскрыли кражу из квартиры 66-летней пенсионерки почти на 2 миллиона рублей и золотых украшений. Женщина сообщила, что во время её отсутствия в дачном доме квартира была обворована. 70-летняя соседка, у которой пенсионерка оставляла ключ, позвонила и предупредила об открытом окне и свете в квартире. Вернувшись, хозяйка обнаружила пропажу. Следов взлома не было, полиция заподозрила проникновение с помощью ключа. Расследование показало причастность соседки, которая проникла в квартиру по доверенному ключу, украла деньги и ювелирные изделия. Часть похищенного была найдена, а около 500 тысяч рублей — из продажи украшений — изъяты. Против обвиняемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В Рязани раскрыли кражу из квартиры 66-летней пенсионерки почти 2 миллионов рублей и золотых украшений. Об этом сообщает пресс-служба рязанской полиции.

Заявление поступило от женщины, которая сообщила, что во время своего отсутствия в дачном доме её квартира была обворована.

Соседка, 70-летняя рязанка, позвонила пенсионерке и сообщила о том, что заметила открытое окно и включенный свет в квартире на восьмом этаже. Вернувшись, пенсионерка обнаружила пропажу значительной суммы денег, украшений и других ценностей. Полицейские не нашли следов взлома и заподозрили, что кража могла быть совершена с помощью ключа, который пенсионерка оставляла у соседки.

В ходе расследования установили, что именно 70-летняя соседка причастна к преступлению. Она использовала доверенный ключ, чтобы проникнуть в квартиру подруги и похитить деньги и ценности. Позже часть украденных вещей была найдена у злоумышленницы, а также изъяты около 500 тысяч рублей, вырученных от продажи ювелирных изделий.

Уточняется, что обе пенсионерки долгое время поддерживали дружеские отношения, однако зависть к достатку знакомой подтолкнула соседку на преступление. В отношении неё возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.