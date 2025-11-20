Рязань
Мошенники начали использовать ИИ для фальсификации ДТП и обмана страховщиков
Кроме того, наблюдаются попытки использования искусственного интеллекта при отправке досудебных претензий. В таких сообщениях часто содержатся ссылки на несуществующие нормативные документы, что затрудняет их проверку юристами. «Это то, что специалисты называют галлюцинациями, которые вводят в заблуждение людей, не знакомых с работой ИИ», — пояснил Гаспарян.

Несмотря на новые технологии, большинство мошеннических схем по-прежнему основываются на хорошо известных приемах: имитации ДТП, подставы и подделка документов. Однако современные попытки мошенничества отличаются более высоким уровнем технологического исполнения.