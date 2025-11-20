Мошенники начали использовать ИИ для фальсификации ДТП и обмана страховщиков

Мошенники начали активно использовать нейросети для фальсификации данных об авариях и получения выплат по ОСАГО, сообщил РИА Новости Арман Гаспарян, руководитель блока «Урегулирование убытков» «Росгосстраха». Об этом пишет РИА Новости. В Рунете появились объявления с предложениями «разбить машину на фото» за небольшую сумму. По словам Гаспаряна, исполнители предлагают создать правдоподобные снимки повреждений автомобиля, используя исходное фото. Несмотря на то, что такие предложения могут выглядеть как шутка, их истинная цель — обман страховщиков. «Страховщики развивают цифровые сервисы, позволяя клиентам самостоятельно проводить осмотр и фотофиксацию повреждений, что открывает новые возможности для мошенников», — отметил он.

Кроме того, наблюдаются попытки использования искусственного интеллекта при отправке досудебных претензий. В таких сообщениях часто содержатся ссылки на несуществующие нормативные документы, что затрудняет их проверку юристами. «Это то, что специалисты называют галлюцинациями, которые вводят в заблуждение людей, не знакомых с работой ИИ», — пояснил Гаспарян.

Несмотря на новые технологии, большинство мошеннических схем по-прежнему основываются на хорошо известных приемах: имитации ДТП, подставы и подделка документов. Однако современные попытки мошенничества отличаются более высоким уровнем технологического исполнения.