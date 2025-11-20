МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Его разместили на сайте регионального ведомства. В ближайший час с сохранением в первой половине дня 20 ноября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 300-500 метров. Водителей призывают быть аккуратнее на дорогах.