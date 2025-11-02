За ночь над Россией перехватили 164 украинских БПЛА

39 БПЛА самолетного типа средства ПВО уничтожили над Черным морем, 32 — над Краснодарским краем, 26 — над Крымом, 20 — над Брянской областью. По девять беспилотников сбили над Волгоградской, Ростовской, Орловской областями. Еще шесть БПЛА уничтожили над Липецкой областью, пять — над Воронежской областью, три — над Азовским морем. Над Белгородской, Курской и Тульской областями перехватили по два беспилотника.

За ночь над Россией перехватили 164 украинских БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

