В Рязанской области поймали причастную к торговле людьми иностранку

36-летняя гражданка одной из стран Центральной Азии была объявлена в федеральный розыск. Ранее она приехала в Россию и проживала в Пронском районе. В ориентировке указывалось, что иностранка правоохранительными органами одной из стран Средней Азии обвиняется в пособничестве торговле людьми для привлечения их к занятию проституцией. При этом, по данным полицейских, потерпевшие поступали в Россию из стран Средней Азии. Оперативники уголовного розыска разыскали и задержали злоумышленницу. Обвиняемую взяли под стражу. Ее передадут инициаторам розыска.

