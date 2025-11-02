Новый профессиональный праздник появится в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День сварщика. Отмечать его планируют в конце весны, предварительно, в последнюю пятницу мая. Минпромторг должен до 1 декабря 2025 года закрепить принятое решение.