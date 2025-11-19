В ЦБ заявили, что цена товара маркетплейсов не должна зависеть от способа оплаты

На конференции Банка России «Фокус на клиента» глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с инициативой, согласно которой стоимость товаров на маркетплейсах не должна зависеть от способа оплаты. Об этом пишет RT.

Она подчеркнула, что манипуляции с ценами в зависимости от выбранного метода оплаты могут привести к злоупотреблениям и нарушению конкурентной среды.

Набиуллина отметила, что цена продукта или услуги играет ключевую роль в выборе покупателя. Если маркетплейсы предлагают скидки при оплате картами определённых банков, это создает неравные условия для конкуренции. «Если платформа, которая должна быть равноудалённой инфраструктурой, начинает продвигать с помощью своего финансового ресурса продукт финансовой организации, это может привести к неправильной конкуренции», — добавила она.

В ответ на заявления Центробанка представители крупных маркетплейсов, таких как Wildberries и Ozon, подчеркнули, что скидки при оплате определёнными картами являются частью программ лояльности и помогают покупателям получать товары по более выгодным ценам. Они отметили, что такие практики способствуют увеличению объёма продаж для бизнеса, не снижая при этом прибыль.