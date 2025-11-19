Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 80.94 -0.11 20/11
ЦБ EUR 93.78 -0.15 20/11
Нал. USD 81.12 / 81.50 19/11 18:15
Нал. EUR 94.00 / 95.37 19/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 338
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 354
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 265
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В ЦБ заявили, что цена товара маркетплейсов не должна зависеть от способа оплаты
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила, чтобы цена товаров на маркетплейсах не зависела от способа оплаты. Она подчеркнула, что такие ценовые манипуляции могут нарушать конкуренцию и создавать неравные условия для участников рынка. Набиуллина отметила, что скидки при оплате картами отдельных банков ведут к неправильной конкуренции, так как маркетплейсы должны быть нейтральной площадкой. В ответ представители Wildberries и Ozon заявили, что скидки по картам — часть программ лояльности, они позволяют покупателям получать выгодные цены и способствуют росту продаж, не снижая прибыль.

На конференции Банка России «Фокус на клиента» глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с инициативой, согласно которой стоимость товаров на маркетплейсах не должна зависеть от способа оплаты. Об этом пишет RT.

Она подчеркнула, что манипуляции с ценами в зависимости от выбранного метода оплаты могут привести к злоупотреблениям и нарушению конкурентной среды.

Набиуллина отметила, что цена продукта или услуги играет ключевую роль в выборе покупателя. Если маркетплейсы предлагают скидки при оплате картами определённых банков, это создает неравные условия для конкуренции. «Если платформа, которая должна быть равноудалённой инфраструктурой, начинает продвигать с помощью своего финансового ресурса продукт финансовой организации, это может привести к неправильной конкуренции», — добавила она.

В ответ на заявления Центробанка представители крупных маркетплейсов, таких как Wildberries и Ozon, подчеркнули, что скидки при оплате определёнными картами являются частью программ лояльности и помогают покупателям получать товары по более выгодным ценам. Они отметили, что такие практики способствуют увеличению объёма продаж для бизнеса, не снижая при этом прибыль.