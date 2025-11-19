Сотрудники РНПК на Дне инвестора рассказали студентам о трудоустройстве на завод

Представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании побывали на Дне инвестора пятой профильной смены образовательного федерального проекта «Профессионалитет». Мероприятие организовал Рязанский колледж электроники (РКЭ), оно состоялось на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Радуга» для студентов кластера «Машиностроение».

Сотрудники завода рассказали молодежи о возможностях получения высшего образования, преимуществах обучения по целевым договорам, приоритетах работы на предприятии, поддержке вновь принятых сотрудников.

Также на мероприятии нефтяники подняли вопросы о социальных льготах и гарантиях, оказываемых работникам, в том числе, в рамках Коллективного договора предприятия.

Студенты получили ответы на волнующие их вопросы и наладили профессиональные связи.

«Проведение Дня инвестора — отличная инициатива, которая позволяет молодежи напрямую пообщаться с работодателями. Ребята проявляют большой интерес к подобному общению. Срок обучения в колледже несколько меньше, чем в вузе, и перспектива трудоустройства для студентов колледжа вполне реальная и близкая, поэтому ребята предметно интересуются возможностями, которые открываются перед ними на предприятии. Мы, в том числе, подробно рассказали о возможностях для иногородних работников — завод поддерживает таких сотрудников, чтобы привлекать новые силы в регион, чтобы молодые люди приезжали к нам и оставались здесь работать», — отметила ведущий специалист отдела развития персонала нефтезавода Евгения Зямзина.

РНПК работает с региональными учебными заведениями, которые подготавливают будущих специалистов для нефтегазовой отрасли. С колледжем электроники завод сотрудничает более 40 лет. На данный момент в городе это единственное среднее профессиональное учебное заведение, которое подготавливает технологов, механиков и лаборантов химического анализа, востребованных на предприятии.

Партнером федерального проекта «Профессионалитет» РНПК стала в 2022 году. Предприятие проводит для студентов профориентационные мероприятия, экскурсии и предоставляет возможность пройти ознакомительную, производственную и преддипломную практики.

Кроме того, нефтезавод ежегодно выделяет средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование РКЭ. Работать на предприятии студенты могут после второго курса.