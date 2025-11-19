Рязанский приборный завод представил офтальмологическую продукцию diathera на симпозиуме в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в XVI симпозиуме «Осенние рефракционные чтения — 2025» в Москве.

Вниманию медиков были представлены приборы для измерения внутриглазного давления (ВГД), которые позволяют на ранней стадии диагностировать глаукому — опасное заболевание, приводящее к слепоте, и магнитотерапевтический офтальмологический аппарат для лечения и профилактики широкого перечня глазных заболеваний.

«Мы поставляем офтальмологические изделия на медицинский рынок уже более 30 лет. Сегодня ГРПЗ выпускает линейку приборов для измерения ВГД, которые различаются шкалой измерения. Изделиями оснащаются не только российские лечебные учреждения, но и клиники ближнего зарубежья. Врачи-офтальмологи Беларуси, Казахстана, Молдовы и других стран используют их в повседневной практике. Магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО, представленный на выставке, помогает при терапии широкого перечня заболеваний, в том числе при близорукости, дальнозоркости, астенопии и других патологиях. По отзывам врачей и пациентов, аппарат эффективно дополняет медикаментозное лечение и оказывает положительный терапевтический эффект», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Симпозиум «Осенние рефракционные чтения», организованный некоммерческой организацией «Национальный Институт Миопии», является независимым форумом, объединяющим врачей-офтальмологов, офтальмохирургов и оптометристов, практикующих в области рефракционных нарушений и методов их коррекции.