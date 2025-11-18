Вильфанд: на всей территории России установилась «супертеплая» погода

По словам специалиста, на всей территории России установилась теплая погода с температурами выше климатической нормы. Исключениями стали только некоторые регионы Дальнего Востока. Как объяснил Вильфанд, «супертеплая» погода наблюдается в связи с тем, что воздушные массы переносятся с юга Атлантики по южной периферии циклона над морями, которые омывают Россию. По словам собеседника агентства, в центре европейской части страны могут установить температурные рекорды.

