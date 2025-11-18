Рязань
Вильфанд: на всей территории России установилась «супертеплая» погода
По словам специалиста, на всей территории России установилась теплая погода с температурами выше климатической нормы. Исключениями стали только некоторые регионы Дальнего Востока. Как объяснил Вильфанд, «супертеплая» погода наблюдается в связи с тем, что воздушные массы переносятся с юга Атлантики по южной периферии циклона над морями, которые омывают Россию. По словам собеседника агентства, в центре европейской части страны могут установить температурные рекорды.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на всей территории России установилась «супертеплая» погода. Его слова передало 18 ноября ТАСС.

Как отметил специалист, на всей территории страны установилась теплая погода с температурами выше климатической нормы. Исключениями стали только некоторые регионы Дальнего Востока.

Вильфанд объяснил, что «супертеплая» погода наблюдается в связи с тем, что воздушные массы переносятся с юга Атлантики по южной периферии циклона над морями, которые омывают Россию.

По словам собеседника агентства, в центре европейской части страны могут установить температурные рекорды.