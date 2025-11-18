В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

В Рязанской области объявлена угроза атаки с использованием малоразмерных воздушных шаров (МВШ). Об этом уведомила РСЧС. В сообщении призывали соблюдать осторожность: не подходить к окнам и при нахождении на улице немедленно зайти в ближайшее здание. Рекомендуется оставаться в безопасном месте до получения сигнала «отбой».