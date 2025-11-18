В Рязани презентовали полную программу проекта «Новогодняя столица России — 2026»

Рязань снова получила статус Новогодней столицы. Полную программу фестиваля представили на пресс-конференции во вторник, 18 ноября.

Праздничные события в рамках проекта пройдут с 13 декабря 2025 года по 10 января 2026 года.

Основные мероприятия состоятся в центре города на Лыбедском бульваре, а главную сцену организуют перед цирком. Пешеходную территорию разделят на несколько тематических зон: процветающую, креативную, торговую, художественную, хлебную, семейную, спортивную и индустриальную. Также там расположатся общественные пространства для отдыха и досуга, новогодние арт-объекты и фотолокации.

Фестиваль откроют 13 декабря большим праздничным концертом с участием специального гостя — певицы Bearwolf. Также начнут действовать анимационные зоны, каток, спортивная площадка, арт-объекты, фотозоны, фудкорты и ярмарка. Местами проведения праздничных мероприятий станут уличные пространства, культурные и развлекательные учреждения по всему городу.

В рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица» почти ежедневно для местных жителей и гостей города будут проводить разные фестивали. Согласно программе, на Лыбедском бульваре состоятся следующие развлекательные мероприятия:

фестиваль богатырской силы «Молодецким потехам мороз не помеха» с состязаниями, народными забавами и показательными выступлениями — 14 декабря;

фестиваль «Зима рассказывает сказки»: театральные постановки, уличные спектакли и творческие мастерские — 20 декабря;

«ПРОМфест»: встречи с местными предпринимателями, мастер-классы, игры, а также концерт от промышленного сектора региона — 21 декабря;

благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» для поддержки людей в трудных жизненных ситуациях — 23 декабря;

фестиваль креативных индустрий: модные показы, выставки и анимационная программа — 27 декабря;

фестиваль молодежной культуры «Новогодняя волна», где сочетаются вокальные исполнения и хореография с мастерством в прикладных искусствах и интеллектуальным юмором — 28 декабря;

фестиваль добрых пожеланий «Мир в ожидании чудес» с концертом группы «Балалайка-62» — 31 декабря;

фестиваль зимних напитков «Сибирь пати»: истории производства рязанских напитков с дегустацией и мастер-классами — 1 января;

фестиваль «Новогодняя романтика»: рассказы о семейных традициях, церемонии бракосочетания и встречи со специалистами в сфере семейных отношений — 2 января;

фестиваль туристических маршрутов с экскурсиями по городу — 3 января;

фестиваль творчества «Палитра Нового года» с зимними выставками и арт-проектами — 4 января;

гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края»: битвы шефов, дегустации, мастер-классы — 5 января;

Сочельник в новогодней столице: концерты, народные гуляния, мастер-класс и показ «Сказа о Февронии и серебряном хороводе» — 6 января;

церемония передачи символа новогодней столицы и торжественное завершение проекта — 7 января.

Кроме того, после закрытия состоится еще несколько мероприятий. На Соборной колокольне 8 января организуют фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима».

А с 8 по 10 января в городе пройдут уличные шествия с песнями и играми в честь святочных гуляний.