В Рязани отключили свет на шести улицах

Электроэнергии нет по следующим улицам: Касимовское шоссе; Новоселов; Тимакова; Старое Село; Советской Армии; Полевая. Как сообщили в РГРЭС, восстановить подачу электричества планируют в течение четырех часов. Ранее стало известно, что в Рязани на некоторых перекрестках не работают светофоры.