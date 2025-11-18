В Рязани отключили свет на шести улицах
В Рязани отключили свет на шести улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 18 ноября.
Электроэнергии нет по следующим улицам:
- Касимовское шоссе;
- Новоселов;
- Тимакова;
- Старое Село;
- Советской Армии;
- Полевая.
Как сообщили в РГРЭС, восстановить подачу электричества планируют в течение четырех часов.
Ранее стало известно, что в Рязани на некоторых перекрестках не работают светофоры.