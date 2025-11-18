В Рязани на шести улицах отключат холодную воду 19 ноября

Ресурса не будет с 08:30 до 18:00 по адресам: Братиславская ½, 2 корп.1, 3, 5/1, 7/2, 9, 13, 15/1, 17/2; Гоголя с 3 по 39 (нечетная сторона) и с 4 по 36 (четная сторона); Островского с 3 по 17 (нечетная сторона) и с 6 по 16 (четная сторона); Полетаева с 1 по 15 (нечетная сторона) и с 2 по 16 (четная сторона); Толстого 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 10 (ГКУ РО Центр социальных выплат Рязанской области), 12, 12а, 14/19; Чернышевского 3, 4, 6, 6а, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 8, 8а, 10, 16-16а (ОГБПОУ РСК).