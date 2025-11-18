Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 295
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 144
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 185
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 766
В Рязани на шести улицах отключат холодную воду 19 ноября
В Рязани на шести улицах отключат холодную воду 19 ноября. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет с 08:30 до 18:00 по адресам:

  • Братиславская ½, 2 корп.1, 3, 5/1, 7/2, 9, 13, 15/1, 17/2;
  • Гоголя с 3 по 39 (нечетная сторона) и с 4 по 36 (четная сторона);
  • Островского с 3 по 17 (нечетная сторона) и с 6 по 16 (четная сторона);
  • Полетаева с 1 по 15 (нечетная сторона) и с 2 по 16 (четная сторона);
  • Толстого 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 10 (ГКУ РО Центр социальных выплат Рязанской области), 12, 12а, 14/19;
  • Чернышевского 3, 4, 6, 6а, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 8, 8а, 10, 16-16а (ОГБПОУ РСК).