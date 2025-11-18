Список улиц Рязани, которые останутся без воды 19 ноября, пополнился
Рязанцев предупредили еще о ряде улиц, где 19 ноября отключат воду. Об этом пишет сайт «Водоканала».
ХВС не будет с 08:30 до 18:00 по адресам:
- ВНС Парковая-Братиславская, д. 4.
- Гоголя, 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылева).
- Островского, 4 (МБДОУ Детский сад № 160).
- Островского, 15а (МБДОУ Детский сад № 12).
- Полетаева, стр. 14 (МБОУ Гимназия № 5).
- Толстого, 5 (МБОУ Школа № 37)
А c 09:30 до 17:00 по адресам:
- 1-й Весенний переулок (Дядьково) 1, 2, 3, 4;
- 2-й Весенний переулок (Дядьково) 1, 2, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
- 3-я Весенняя линия (Дядьково) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
- Весенняя (Дядьково) 1, 2, 2 корп.4, 2 корп.5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
- Грачи (Дядьково) 1, 2, 2 корп.1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30 корп.1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп.1, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 55;
- Ленпоселок (Дядьково) 1, 1/1, 2, 2 корп.1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
- Новая (Дядьково) 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19;
- ул. Грачи д. 2/2 (производственная компания ЕРКО)