Список улиц Рязани, которые останутся без воды 19 ноября, пополнился

Отключение света и холодной воды 19 ноября. Воды не будет с 08:30 до 18:00 по адресам: — ВНС Парковая-Братиславская, д.4 — Гоголя, 5 (ДМШ № 5 им. В. Ф. Бобылева) — Островского, 4 (Детский сад № 160) — Островского, 15а (Детский сад № 12) — Полетаева, стр. 14 (Гимназия № 5) — Толстого, 5 (Школа № 37) Отключение холодной воды с 09:30 до 17:00 в Дядьково по улицам: — 1-й, 2-й Весенний переулок — 3-я Весенняя линия — Весенняя улица — Грачи — Ленпоселок — Новая. Также отключение затронет ул. Грачи, д. 2/2 (производственная компания ЕРКО).