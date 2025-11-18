Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 295
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 144
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 185
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 766
Рязанская область заняла четвертое место в ЦФО по росту цен в октябре
Рязанская область заняла четвертое место в ЦФО по росту цен в октябре. Соответствующие данные привел 17 ноября «Бизнес Журнал».

Годовая инфляция в Рязанской области по итогам октября достигла 0,74%. В целом в ЦФО показатель составил 0,31%, в России — 0,5%.

В первую тройку рейтинга по росту цен попали Воронежская (+0,98%), Смоленская (+0,89%), Курская (+0,75%) области. Замыкает список Ярославская область (+0,06%).