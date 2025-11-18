Рязанская область заняла четвертое место в ЦФО по росту цен в октябре

Годовая инфляция в Рязанской области по итогам октября достигла 0,74%. В целом в ЦФО показатель составил 0,31%, в России — 0,5%. В первую тройку рейтинга по росту цен попали Воронежская (+0,98%), Смоленская (+0,89%), Курская (+0,75%) области. Замыкает список Ярославская область (+0,06%).