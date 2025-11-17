За неделю в травмпункт БСМП попали более 500 рязанцев

137 человек обратились за помощью с переломами, 195 — с ушибами, 118 — с растяжениями, 35 — с ранами. Рязанцам напомнили, что в травмпункте круглосуточно оказывают травматологическую, специализированную и неотложную помощи.

На прошлой неделе, с 10 по 16 ноября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 549 пациентам. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

