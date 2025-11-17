В Рязанской области неизвестные расстреляли собаку

Инцидент произошел в Ермиши. По данным жителей, животное было стерилизовано и вакцинировано. «Собака по кличке Найда не была агрессивной и не представляла угрозу окружающим. В клинике диагностировали многооскольчатый перелом диафиза плечевой кости. Собаке требуется операция по извлечению пули», — написал автор. Рязанцы обратились в полицию.