В Рязанской области неизвестные расстреляли собаку
Инцидент произошел в Ермиши. По данным жителей, животное было стерилизовано и вакцинировано. «Собака по кличке Найда не была агрессивной и не представляла угрозу окружающим. В клинике диагностировали многооскольчатый перелом диафиза плечевой кости. Собаке требуется операция по извлечению пули», — написал автор. Рязанцы обратились в полицию.
