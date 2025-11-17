В Рязани завершили капремонт теплотрассы на улице Соборной

На улице Соборной завершён капитальный ремонт теплотрассы с полной заменой труб, лотков, тепловых камер и плит. Сейчас подрядчик заканчивает благоустройство участка от улицы Ленина до площади Соборной, меняя верхний слой асфальта. Работы будут завершены к 21 ноября, движение уже открыто. На улице Урицкого монтаж трубопроводов завершён, осталось только переврезать для подключения к магистрали — это запланировано на 18 ноября. После чего отопление запустят. На улице Садовой продолжаются работы в тепловой камере, она остаётся перекрытой до 23 ноября. Движение по улице Есенина полностью восстановлено.

На улице Соборной завершен капитальный ремонт теплотрассы, в ходе которого была произведена полная замена труб, лотков, тепловых камер и плит перекрытий. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В настоящее время подрядчик завершает благоустройство на участке от улицы Ленина до площади Соборной, где проводится замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ожидается, что все работы будут окончательно завершены к 21 ноября, и движение на улице уже открыто.

На улице Урицкого работы также находятся на завершающей стадии. Подрядчик завершил монтаж всех трубопроводов, и осталось провести переврезку для подключения к основной магистрали, что запланировано на 18 ноября. После этого система теплоснабжения будет запущена по основной схеме.

В то же время продолжаются работы в тепловой камере на улице Садовой, которая остается перекрытой. Их завершение ожидается до 23 ноября.

Движение транспорта по улице Есенина полностью восстановлено.