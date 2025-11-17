Рязань
В Рязани завершили капремонт теплотрассы на улице Соборной
На улице Соборной завершён капитальный ремонт теплотрассы с полной заменой труб, лотков, тепловых камер и плит. Сейчас подрядчик заканчивает благоустройство участка от улицы Ленина до площади Соборной, меняя верхний слой асфальта. Работы будут завершены к 21 ноября, движение уже открыто. На улице Урицкого монтаж трубопроводов завершён, осталось только переврезать для подключения к магистрали — это запланировано на 18 ноября. После чего отопление запустят. На улице Садовой продолжаются работы в тепловой камере, она остаётся перекрытой до 23 ноября. Движение по улице Есенина полностью восстановлено.

