В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам:
- ул. Советской Армии 2, 4, 6, 6 корп.1, 8;
- ул. Мервинская 1 («Вкусно и точка»), 9;
- ул. Станкозаводская 27 (подъезд 5).
В поселке Ворошиловка снизили подачу холодной воды.
До 18:00 воды не будет по адресам:
- ул. Братиславская ½, 2 корп.1, 3, 5/1, 7/2, 9, 13, 15/1, 17/2;
- ул. Гоголя 3, 3 корп.1, 3а, 4, 4а (ОГБПОУ РТК / общежитие), 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылева), 6, 6 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 1), 7, 7а, 8, 9/8, 12/9, 13, 16а, 17, 21, 22/1, 23, 24, 24 корп.1, 26, 28 (ОГБПОУ РТК), 29, 31, 32, 33, 33 корп.1, 33а, 34/6, 35, 35 корп.1, 35 корп.2, 35 корп.2 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 4), 35 корп.3, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43/26, 44, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 52, 52 корп.1, 54, 55 корп.11, 55 с/т «Труженик», 55, 56, 58/9, 71, 91;
- ул. Островского 3, 5, 6, 6 корп.1, 7, 7 (МБУ Психолого-медико-педагогическая комиссия), 8/20, 9/18, 11/17, 12, 13, 14, 15,16, 17;
- ул. Полетаева 1/14, 2/12, 3, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7/11, 10/10, 11, 11 корп.1, 12, 13 (ОГБПОУ РПТК), 13 корп.1, 15 корп.1, 16;
- ул. Толстого 2/22, 3, 4/19,6/20, 8, 8а, 10 (ГКУ РО Центр социальных выплат Рязанской области), 12, 12а, 14/19;
- ул. Чернышевского 3, 4, 6, 6а, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 8, 8а, 10, 16-16а (ОГБПОУ РСК);
- ВНС Парковая-Братиславская, д.4;