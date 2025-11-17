В Рязани массово отключили холодную воду

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам: ул. Советской Армии 2, 4, 6, 6 корп.1, 8; ул. Мервинская 1 («Вкусно и точка»), 9; ул. Станкозаводская 27 (подъезд 5). В поселке Ворошиловка снизили подачу холодной воды. Кроме того, до 18:00 воду отключат в Горроще.