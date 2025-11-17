В российских поездах дальнего следования могут появиться пижамы

Ввести новую сервисную услугу предложат в 2026 году в вагонах «люкс» ряда поездов, сообщил гендиректор ФПК Владимир Пястолов. Уточняется, что доплачивать за пижаму не надо. Ее стоимость включат в сервисные услуги.