В российских поездах дальнего следования могут появиться пижамы
Ввести новую сервисную услугу предложат в 2026 году в вагонах «люкс» ряда поездов, сообщил гендиректор ФПК Владимир Пястолов. Уточняется, что доплачивать за пижаму не надо. Ее стоимость включат в сервисные услуги.
В российских поездах дальнего следования могут появиться пижамы. Об этом в интервью РИА Новости
По его словам, ввести новую сервисную услугу предложат в 2026 году в вагонах «люкс» ряда поездов.
Уточняется, что доплачивать за пижаму не надо. Ее стоимость включат в сервисные услуги.