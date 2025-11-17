В России начали продавать елки-половинки для маленьких квартир
Соответствующие объявления появились на маркетплейсах. Пристенно-угловые елки предназначены для размещения в малогабаритных помещениях. Их цена — около восьми тысяч рублей.
Фото взято с сайта ozon.ru