В первенстве ГРПЗ по баскетболу 3×3 приняло участие рекордное количество команд

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провел первенство по баскетболу 3×3, приуроченное к 107-летию предприятия. В нем приняли участие 11 команд, поддержать которые пришли в качестве болельщиков коллеги по работе и близкие.

Команды были сформированы как отдельными подразделениями предприятия, так и работниками из разных цехов, отделов, комплексов. В состав каждой из них вошли три игрока и один — запасной, причем в одной команде могли выступать мужчины и женщины.

Сначала были проведены 25 матчей в группах, после чего состоялось торжественное открытие турнира с участием руководства ГРПЗ во главе с генеральным директором Борисом Виноградовым и почетных гостей: председателя Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрея Мельгунова, управляющего Дополнительным офисом АО АКБ «Новиком» в г. Рязани Татьяны Харлиной и главного тренера баскетбольной команды «Рязань» Романа Хамитова.

В своем приветственном слове генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов сказал: «Хочу поблагодарить всех участников за такую активную спортивную позицию. Здесь, на площадке турнира, сражаются за победу и болеют за игроков представители разных подразделений, и это объединяет нас всех. Очень хорошо, что в такой обстановке можно неформально общаться, укреплять взаимодействие подразделений и просто отдельных людей. Это создает атмосферу целостности и сплоченности — то чем славен наш коллектив, чем мы гордимся, что позволяет нам неизменно развиваться и добиваться поставленных целей».

Игры продолжились конкурсами штрафных и трехочковых бросков для команд и состязаниями болельщиков с вручением призов.

Сильнейших выявили полуфинальные и финальные игры. По итогам турнира победу завоевала команда цеха по сборке комплексов, на втором месте — команда сборочно-монтажного цеха, а «бронзовым» призером стала сборная научно-производственного испытательного центра.

Победитель и призеры первенства награждены медалями и кубками, а все команды-участницы и лучшие в конкурсах штрафных и трехочковых бросков — грамотами. Игроки команд, занявших пьедестал почета, отмечены денежными призами.

Баскетбол 3×3 — олимпийский вид спорта, на ГРПЗ развивается девятый год. На предприятии работает секция для всех желающих. Первенство проводится ежегодно в рамках общезаводского плана спортивных мероприятий при поддержке профсоюзной организации.