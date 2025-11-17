В Госдуме предложили гасить ипотеку при рождении детей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил новую инициативу по частичному гашению ипотеки для семей, которые становятся родителями. Он заявил, что государство могло бы погасить 500 тысяч рублей от суммы жилищного кредита при рождении первого ребенка, 600 тысяч — при рождении второго и 700 тысяч — при рождении третьего. Так многодетные семьи смогут получить до 1,8 миллиона рублей в виде субсидий на ипотеку, что значительно превышает текущую сумму в 450 тысяч рублей. Кроме того, Миронов отметил необходимость распространения программы семейной ипотеки на готовые квартиры. Он объяснил, что такие квартиры более доступны и часто не требуют значительных затрат на ремонт, что особенно важно для семей с детьми.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил новую инициативу по частичному гашению ипотеки для семей, которые становятся родителями. Об этом пишет издание «Известия».

Он заявил, что государство могло бы погасить 500 тысяч рублей от суммы жилищного кредита при рождении первого ребенка, 600 тысяч — при рождении второго и 700 тысяч — при рождении третьего. Так многодетные семьи смогут получить до 1,8 миллиона рублей в виде субсидий на ипотеку, что значительно превышает текущую сумму в 450 тысяч рублей.

Кроме того, Миронов отметил необходимость распространения программы семейной ипотеки на готовые квартиры. Он объяснил, что такие квартиры более доступны и часто не требуют значительных затрат на ремонт, что особенно важно для семей с детьми.