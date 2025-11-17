В Госдуме обсудили запрет на продажу детского шампанского для несовершеннолетних

В Госдуме обсуждается запрет продажи безалкогольных напитков, имитирующих алкоголь, несовершеннолетним. Председатель Вячеслав Володин отметил рост их продаж и употребления среди детей. Врачи предупреждают о рисках негативного влияния на психику. Депутат Алексей Говырин поддерживает запрет, указывая на вред «детского шампанского» с высоким содержанием сахара, газа, консервантов и ароматизаторов, что может вызывать ожирение, аллергии. Никита Чаплин подчёркивает, что эти напитки формируют у подростков ложные ассоциации с алкоголем, размывая границы между детским и взрослым потреблением. Александр Толмачев отмечает, что химической опасности мало, но напитки приучают детей к ритуалам алкоголя, создавая привычку.

В Госдуме обсуждают возможность запрета на продажу безалкогольных напитков, которые имитируют алкоголь, несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в последние годы продажи таких напитков растут, и их покупают не только взрослые, но и дети.

По данным Володина, около 6% детей в возрасте 10-13 лет и 21% подростков 16-17 лет пробовали безалкогольное пиво или вино. Врачи предупреждают, что такие напитки могут привести к формированию пристрастия к алкоголю и негативно влиять на психику детей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин поддержал инициативу о запрете. Он объяснил, что «детское шампанское» — это сладкий газированный напиток, который может быть вреден для здоровья детей из-за высокого содержания сахара и углекислого газа. Регулярное употребление таких напитков может привести к ожирению и другим заболеваниям.

Говырин также подчеркнул, что в составе этих напитков есть вредные консерванты и искусственные ароматизаторы, которые могут вызывать аллергии и негативно сказываться на иммунной системе ребенка.

Депутат Никита Чаплин считает необходимым запретить продажу этих напитков несовершеннолетним, так как они имитируют алкоголь, формируя у детей вредные ассоциации и привычки, стирая границы между «взрослым» и детским потреблением. Это угрожает психическому и нравственному здоровью молодёжи и подрывает семейные ценности.

Александр Толмачев отмечает, что химической опасности в таких напитках нет, но они приучают к ритуалам алкоголя, как переход от детского велосипеда к взрослому — формируют привычку к употреблению алкогольной продукции. Главная задача — прервать этот процесс и защитить детей от влияния «псевдоценностей» алкогольной культуры.

Фото: РБК