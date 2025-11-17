В Госдуме обсудили запрет на продажу детского шампанского для несовершеннолетних

В Госдуме обсуждают возможность запрета на продажу безалкогольных напитков, которые имитируют алкоголь, несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что в последние годы продажи таких напитков растут, и их покупают не только взрослые, но и дети.
По данным Володина, около 6% детей в возрасте 10-13 лет и 21% подростков 16-17 лет пробовали безалкогольное пиво или вино. Врачи предупреждают, что такие напитки могут привести к формированию пристрастия к алкоголю и негативно влиять на психику детей. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин поддержал инициативу о запрете. Он объяснил, что «детское шампанское» — это сладкий газированный напиток, который может быть вреден для здоровья детей из-за высокого содержания сахара и углекислого газа. Регулярное употребление таких напитков может привести к ожирению и другим заболеваниям.
Говырин также подчеркнул, что в составе этих напитков есть вредные консерванты и искусственные ароматизаторы, которые могут вызывать аллергии и негативно сказываться на иммунной системе ребенка.
Депутат Никита Чаплин считает необходимым запретить продажу этих напитков несовершеннолетним, так как они имитируют алкоголь, формируя у детей вредные ассоциации и привычки, стирая границы между «взрослым» и детским потреблением. Это угрожает психическому и нравственному здоровью молодёжи и подрывает семейные ценности.
Александр Толмачев отмечает, что химической опасности в таких напитках нет, но они приучают к ритуалам алкоголя, как переход от детского велосипеда к взрослому — формируют привычку к употреблению алкогольной продукции. Главная задача — прервать этот процесс и защитить детей от влияния «псевдоценностей» алкогольной культуры.
Фото: РБК