В Гольяново 6-летний мальчик был убит и обезглавлен матерью и ее сожителем

В Гольяново под Москвой 6-летний мальчик Мирослав стал жертвой жестокого преступления, совершенного его матерью Еленой и ее сожителем. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

По предварительным данным, они избили ребенка до смерти, а затем расчленили его тело, пытаясь замести следы.

По информации следствия, бабушка Мирослава сообщила о его пропаже, после чего начались поиски. В ходе расследования выяснилось, что мать мальчика состоит на учете у психиатра и страдает от наркотической зависимости. Она регулярно проявляла агрессию по отношению к ребенку. Также у женщины случались слуховые и зрительные галлюцинации. В настоящее время Елена не может давать показания из-за сильного опьянения.

СМИ сообщают, что отчим мальчика нанёс ему несколько ударов, от чего тот скончался. Затем преступник отрезал голову ножовкой и попытался избавиться от тела. Голова мальчика была найдена в рюкзаке у Гольяновского пруда.

Водолазы обследовали Гольяновский пруд, но не нашли других частей тела ребенка. Позже стало известно, что тело было спрятано в сумке на балконе.

Следователи также разыскивают неизвестного мужчину ростом 180 сантиметров, который в ночное время пришел к пруду и бросил в него пакет.

Фото: Плохие новости 18+