В двух рязанских поселках 18 ноября отключат свет
В двух рязанских поселках 18 ноября отключат свет. Об этом сообщили в соцсетях райадминистраций.
С 9:00 до 16:30 18 ноября электричество отключат в поселке Кадом по следующим адресам:
- улица Дружбы;
- улица Коммунальная;
- улица Спортивная;
- улица Центральная.
Причина — замена ламп в светильниках уличного освещения.
Кроме того, 18 ноября с 9:00 до 15:00 отключат электричество в поселке Пителино по адресам:
- улица Советская площадь;
- улица Пушкина;
- улица Красная, дома №№ 1-23;
- улица Хлебозаводская.
Света не будет из-за опиловки деревьев.