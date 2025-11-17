В двух рязанских поселках 18 ноября отключат свет

С 9:00 до 16:30 18 ноября электричество отключат в поселке Кадом по следующим адресам: улица Дружбы; улица Коммунальная; улица Спортивная; улица Центральная. Причина — замена ламп в светильниках уличного освещения. Кроме того, 18 ноября с 9:00 до 15:00 отключат свет в поселке Пителино по адресам: улица Советская площадь; улица Пушкина; улица Красная, дома №№ 1-23; улица Хлебозаводская. Электричества не будет из-за опиловки деревьев.