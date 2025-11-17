Рязань
Рязанские хирурги спасли ребенка, который проглотил магнитный браслет
Рязанские хирурги спасли ребенка, который проглотил магнитный браслет. Об этом сообщает минздрав региона.

Родители ребенка не сразу заметили исчезновение украшения, но обратили внимание на проблемы со здоровьем малыша.

Нарушилась работа желудочно-кишечного тракта. Мальчик был госпитализирован в ОДКБ.

Хирурги заподозрили нарушение функций кишечника. Рентгенограмма подтвердила предположения.

«Было принято решение об операции. Мы провели минилапаротомию. И увидели, что магнитами, которые притянулись друг к другу, соединены петли кишки. В ходе операции удалили все 30 магнитных бусин. Сейчас ребенок поправился. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказал заведующий детским хирургическим отделением Олег Ларькин.