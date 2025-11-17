Рязанские хирурги спасли ребенка, который проглотил магнитный браслет

Нарушилась работа желудочно-кишечного тракта. Мальчик был госпитализирован в ОДКБ. Хирурги заподозрили нарушение функций кишечника. Рентгенограмма подтвердила предположения. «Было принято решение об операции. Мы провели минилапаротомию. И увидели, что магнитами, которые притянулись друг к другу, соединены петли кишки. В ходе операции удалили все 30 магнитных бусин. Сейчас ребенок поправился. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказал заведующий детским хирургическим отделением Олег Ларькин.