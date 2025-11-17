Рязанцы смогут увидеть метеорный поток Леониды

В 2025 году метеорный поток Леониды можно наблюдать с 6 по 30 ноября. В этот период Земля проходит через метеорный шлейф кометы. Однако пик метеорного потока ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. Можно увидеть 10-15 метеоров в час при ясном небе.

