Рязанцы смогут увидеть метеорный поток Леониды
В 2025 году метеорный поток Леониды можно наблюдать с 6 по 30 ноября. В этот период Земля проходит через метеорный шлейф кометы. Однако пик метеорного потока ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. Можно увидеть 10-15 метеоров в час при ясном небе.
