По словам рязанцев, водители пяти большегрузов заехали во двор многоквартирного дома № 2б на улице Мещерской в Солотче и поставили под окнами машины на стоянку. «Практически стоянка фур теперь под окнами», — написали в посте.

Рязанцы пожаловались на стоянку большегрузов под окнами жилых домов. Соответствующий пост опубликован 17 ноября в соцсетях.

