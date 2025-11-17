Рязанцам рассказали, как поздравить Деда Мороза с Днем рождения через почту

18 ноября — День рождения главного новогоднего волшебника страны. Один из самых доступных способов — отправить ему поздравительную открытку. Также можно написать письмо Деду Морозу. Отправить письмо можно по адресу: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

