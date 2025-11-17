«МК»: на Троекуровском кладбище в Москве готовилось покушение на Шойгу

14 ноября ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России. По данным ТАСС, взрыв хотели совершить у могилы его близких с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. Задержаны двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. Как стало известно 17 ноября «МК», покушение готовилось на Шойгу.

Фото и видео: ТАСС