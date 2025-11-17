Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
10°
Срд, 19
Чтв, 20
ЦБ USD 81.13 0 18/11
ЦБ EUR 94.42 -0.68 18/11
Нал. USD 81.31 / 81.40 17/11 18:15
Нал. EUR 94.33 / 95.05 17/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 273
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 067
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 149
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 699
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
«МК»: на Троекуровском кладбище в Москве готовилось покушение на Шойгу
14 ноября ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России. По данным ТАСС, взрыв хотели совершить у могилы его близких с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. Задержаны двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. Как стало известно 17 ноября «МК», покушение готовилось на Шойгу.

На Троекуровском кладбище в Москве готовилось покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщил 17 ноября «Московский комсомолец».

14 ноября стало известно, что ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России. По данным ТАСС, взрыв хотели совершить у могилы его близких с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры.

Задержаны двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии.

Как стало известно 17 ноября «МК», покушение готовилось на Шойгу.

Фото и видео: ТАСС