Глава Рособрнадзора призвал родителей не запугивать детей работой дворника

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал родителей не запугивать детей работой дворника. Его слова 17 ноября передало ТАСС.

Как отметил Анзор Музаев, такие фразы не мотивируют детей, а, наоборот, приводят к «трагедиям в семьях».

Глава Рособрнадзора призвал родителей показывать ребенку, что они верят в него. Стоит также выразить готовность пройти все трудности вместе с ребенком, считает Анзор Мурзаев.

Он добавил, что такой подход помогает избежать стресса как родителям, так и детям.