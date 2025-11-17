Еще одно метеопредупреждение выпустили для рязанцев

С 6 часов утра 18 ноября на территории Рязанской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с, местами прогнозируют сильный дождь. Отмечается, что плохая погода сохранится до конца суток.