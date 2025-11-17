Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 273
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 067
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 149
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 699
Еще одно метеопредупреждение выпустили для рязанцев
С 6 часов утра 18 ноября на территории Рязанской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с, местами прогнозируют сильный дождь. Отмечается, что плохая погода сохранится до конца суток.

Еще одно метеопредупреждение выпустили для рязанцев. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

С 6 часов утра 18 ноября на территории Рязанской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с, местами прогнозируют сильный дождь.

Отмечается, что плохая погода сохранится до конца суток.

Ранее рязанцев предупредили о тумане.