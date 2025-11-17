Борис Ясинский провел оперативное совещание

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Борис Ясинский провел еженедельное оперативное совещание. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании обсудили вопросы реализации нацпроектов на территории Рязани в 2025 году: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети» и «Семья». Отмечается, что предусмотрено благоустройство общественных пространств, дворов, капремонт коммуникаций, строительство школ и детсадов, расселение аварийных домов, ремонт автодорог.

Участники оперативного совещания рассмотрели итоги реализации, а также сроки завершения работ на объектах.

Борис Ясинский обратил внимание на своевременное устранение надписей на фасадах зданий. Также он поручил активизировать работу по уборке общественных территорий, парков и скверов и оперативно обрабатывать тротуары от гололеда.

Ресурсоснабжающие организации призвали усилить контроль соблюдения требований безопасности при проведении ремонта. По словам Ясинского, места должны быть огорожены.

По поручению губернатора Павла Малкова, особое внимание уделили качеству ответов на обращения граждан, поступившие через соцсети. Участники совещания обсудили ответы, получившие отрицательные оценки от рязанцев.