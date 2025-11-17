Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 267
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 049
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 139
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 687
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Борис Ясинский провел оперативное совещание
На еженедельном оперативном совещании обсудили вопросы реализации нацпроектов на территории Рязани. Предусмотрено благоустройство общественных пространств, дворов, капремонт коммуникаций, строительство школ и детсадов, расселение аварийных домов, ремонт автодорог. Участники оперативного совещания рассмотрели итоги реализации, а также сроки завершения работ на объектах. Кроме того, Борис Ясинский поручил активизировать работу по уборке общественных территорий, парков и скверов и оперативно обрабатывать тротуары дорожек от гололеда.

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Борис Ясинский провел еженедельное оперативное совещание. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании обсудили вопросы реализации нацпроектов на территории Рязани в 2025 году: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети» и «Семья». Отмечается, что предусмотрено благоустройство общественных пространств, дворов, капремонт коммуникаций, строительство школ и детсадов, расселение аварийных домов, ремонт автодорог.

Участники оперативного совещания рассмотрели итоги реализации, а также сроки завершения работ на объектах.

Борис Ясинский обратил внимание на своевременное устранение надписей на фасадах зданий. Также он поручил активизировать работу по уборке общественных территорий, парков и скверов и оперативно обрабатывать тротуары от гололеда.

Ресурсоснабжающие организации призвали усилить контроль соблюдения требований безопасности при проведении ремонта. По словам Ясинского, места должны быть огорожены.

По поручению губернатора Павла Малкова, особое внимание уделили качеству ответов на обращения граждан, поступившие через соцсети. Участники совещания обсудили ответы, получившие отрицательные оценки от рязанцев.